300 спортсменов приехали на чемпионат и первенство СФО по киокусинкай в Иркутск. Фото: министерство спорта Иркутской области

В Иркутске 5 февраля завершаются выступления спортсменов в рамках чемпионата и первенство Сибирского федерального округа по киокусинкай. На турнир приехало более трехсот каратистов. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области.

- Проведение таких состязаний позволяет спортсменам улучшать свое мастерство, а зрителем увидеть лучших спортсменов Сибири, - отметили специалисты. - Мы гордимся тем, что в Иркутской области проводятся соревнования межрегионального уровня.

Атлеты выступали в двух дисциплинах – ката и кумите. По результатам соревнований в регионе сформируют команды, которые отправятся защищать честь Приангарья на всероссийских соревнованиях, таких как Кубок России, чемпионат и первенство России.

Напомним, что накануне еще два человека провели с мэром Иркутска один рабочий день - подробности здесь.