Стало известно, как долго продлится отключение света в Иркутске 6 февраля 2023 Фото: Иван МАКЕЕВ

Отключение света в Иркутске 6 февраля 2023 планово проведут в части зданий в трех городских округах. Электричества в домах не будет от двух до восьми часов. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутской электросетевой компании.

Отключение света в Иркутске 6 февраля 2023: причины

- Отключение света в Иркутске 6 февраля 2023 необходимо для проведения плановых работ на электрических сетях, - говорят специалисты.

Под отключение света в Иркутске 6 февраля 2023 попадают здания в Свердловском, Октябрьском и Правобережном округах. Электроснабжение прекратится в части домов на улицах Гоголя, Грибоедова, 3-я, 4-я, 5-я Железнодорожные, Жуковского, Миронова, Чернышевского, Байкальская, Лызина, Лесопильный и т.д.

Отключение света в Иркутске 6 февраля 2023: адреса, сроки

Отключение света в Иркутске 6 февраля 2023: адреса, сроки. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 6 февраля 2023: адреса, сроки. Фото: ИЭСК

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