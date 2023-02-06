Константин Горошко из Чунского района погиб во время спецоперации в Украине

Боец награжден Орденом мужества посмертно. Государственную награду передали его матери. Фото: администрация Чунского района

Мэр Чунского района Николай Хрычов 27 января передал матери погибшего в Украине Константина Горошко Орден мужества, которым посмертно наградили ее сына. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации района.

- Солдату был всего 21 год, - рассказали его земляки. - Но юность не помешала ему быть настоящим мужчиной, который осознанно встал на защиту свой страны на украинском фронте.

Глава района сказал родным погибшего, которые живут в поселке Новочунка, что они могут обращаться за помощью в случаи затруднений. В сообщении также говорится, что всего во время спецоперации погибли шестеро человек из Чунского района. Все они посмертно награждены Орденами мужества.

- Мы в неоплатном долгу перед нашими ребятами, - говорит мэр Чунского района Николай Хрычов. - Они навсегда останутся в истории района и будут жить в наших сердцах.

Напомним, накануне стало известно, что двое военных из Бурятии вернулись из украинского плена. Они были в числе 63 российских военных, возвращенных после переговоров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08