В Байкальске возбудили дело из-за подложного документа на торгах по строительству домов Фото: Олег ЗОЛОТО

В Слюдянском районе по материалам прокуратуры заведено уголовное дело об использовании подложных документов при переселении граждан. В декабре 2022 года администрация Байкальска заключила контракт на строительство многоквартирных домов для владельцев аварийного жилья на сумму более 396 миллионов рублей. Как выяснили правоохранители, для участия в аукционе компания представила поддельные документы о вводе в эксплуатацию объекта в городе Ханты-Мансийске. Так фирма хотела подтвердить наличие опыта капитального строительства. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- В нарушение действующего законодательства администрация при проведении электронного аукциона не проверила соответствие этого подрядчика предъявляемым требованиям. В итоге организация стала победителем торгов, - рассказали в ведомстве. - Прокуратура внесла представление главе Байкальского городского поселения и направила материалы проверки в СК для решения вопроса об уголовном преследовании.

СУ СКР по Иркутской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Использование заведомо подложного документа". В результате прокурорского вмешательства было предотвращено неправомерное расходование бюджетных средств. Сотрудники ведомства проконтролируют ход и результаты расследования.

Напомним, ранее "КП"-Иркутск" рассказывала о том, что командир отделения ДПС ОГИБДД ОМВД России по Слюдянскому району и его подчиненный, инспектор ДПС, были задержаны по подозрению во взяточничестве. По данным следствия, войдя в сговор, полицейские в течение двух лет брали деньги у нарушителей ПДД. Возбуждено уголовное дело.