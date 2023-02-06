20 воинских захоронений времен ВОВ восстановят в Иркутске в 2023 году Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

20 воинских захоронений времен Великой Отечественной войны восстановят в Приангарье в этом году. Они расположены на Амурском кладбище в Иркутске. Большая часть могил принадлежит солдатам, умершим в госпиталях.

- Служба по охране объектов культурного наследия подписала соглашение с Министерством обороны Российской Федерации об участии Иркутской области в реализации этой целевой программы. Для сохранения памяти о героях войны предоставляются федеральные и областные средства. Их объем постепенно увеличивается. Мы приглашаем муниципалитеты принимать участие в программе, - сказал руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.

Стоит отметить, что в целом с 2020-го года на реализацию программы в Иркутской области было направлено 9,3 млн рублей. До конца 2024 года планируется восстановить более 150 могил участников ВОВ, а также действий в Афганистане и Чечне. Специалисты уже привели в порядок 79 захоронений в разных районах региона, больше всего таких объектов в областном центре.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала о том, что двое жителей республики Бурятия были возвращены из плена с территории Украины в числе 63 российских военнослужащих после переговоров при содействии властей Объединенных Арабских Эмиратов. Мужчин ждет реабилитация. Им окажут необходимую психологическую помощь и все необходимые меры поддержки. Глава Бурятии одним из первых узнал о возвращении бойцов из плена выразил свою радость от долгожданной новости.