Родственников погибшего в ДТП пешехода разыскивают в Братске Фото: ВС ЛУ МВД России на транспорте

Неизвестный мужчина погиб под колесами автомобиля Subaru Forester в Братске 6 февраля. Трагическое ДТП произошло около 05:00 на 226 километре федеральной автодороги А-331 «Вилюй». По предварительной информации, 26-летний братчанин за рулем иномарки, ехал со стороны жилого района Энергетик в сторону Центрального района города. Он сбил пешехода, который шел по проезжей части, после чего машина съехала с дороги и перевернулась. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- От полученных травм пешеход скончался до приезда бригады скорой помощи, водитель иномарки не пострадал, - рассказали в ведомстве. - В настоящий момент полицейские выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают личность погибшего.

По информации госавтоинспекторв, на вид неизвестному 30-40 лет, у него короткие темные волосы. В момент аварии он был одет в красную куртку, черные брюки и ботинки.

Тех, кто узнал погибшего по одежде, просят позвонить по телефону: 8 (3953) 44-22-49 Фото: ГУ МВД по Иркутской области

ВАЖНО

Свидетелей дорожно-транспортного происшествия, а также граждан, узнавших погибшего по фрагменту фотографии его одежды, просьба обратиться по телефонам: 8 (3953) 44-22-49, 49-54-02, 49-54-64.

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