Водевиль «Сватовство гусара» поставят в Иркутском музыкальном театре впервые за 10 лет

Водевиль поставят в Иркутском музыкальном театре впервые за 10 лет Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского поставит водевиль – «Сватовство гусара» композитора Геннадия Гладкова. В его основу легла пьеса Некрасова «Петербургский ростовщик». К этому искрометному жанру здесь обратятся впервые с 2013 года. В первую очередь, чтобы познакомить с ним молодежь. Премьера состоится на Малой сцене 1 и 2 марта.

- Постановочная группа предложила необычный ход и интересный взгляд на произведение, – отметила директор театра Татьяна Мезенцева.

К слову, историю подадут через прием «театр в театре». По сюжету, современные артисты отправляются на гастроли, по дороге теряют реквизит, оркестр и исполнительницу главной роли. Чтобы спасти положение, решают играть водевиль «Сватовство гусара». В нем молодой красавец влюбляется в дочь скупого ростовщика. Чтобы обвести его вокруг пальца и обрести счастье с любимой, гусар придумывает комбинацию.

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