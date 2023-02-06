Два человека погибли, 40 пострадали в ДТП на дорогах Иркутской области за неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Госавтоинспекции Иркутской области поделились данными статистики случившихся за минувшую неделю. Так, с 30 января по 5 февраля на дорогах региона произошло 35 аварий. Два участника происшествий погибли, еще 40 получили различные травмы.

- Рейтинг причин ДТП возглавили: несоблюдение очередности проезда - 7; несоответствие скорости конкретным условиям движения - 3; нарушение правил проезда пешеходного перехода - 3; выезд на полосу встречного движения - 3; нарушение требований дорожных знаков - 3, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Также было зарегистрировано три аварии с участием водителей, не имеющих прав.

Соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя!

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