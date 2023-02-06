1,25 млн квадратных метров жилья ввели в Иркутской области за 2022 год Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рост жилищного строительства продолжается в Приангарье. Так, за 2022 год в регионе возвели 14 625 квартир, общая площадь которых составила 1,25 миллиона квадратных метров. Это на 4% по больше сравнению с результатом 2021 года. Такие данные приводит Иркутскстат.

При этом все больше жилья появлятеся как в городах, так и в селах. На деревни приходится 49,7% введенных в эксплуатацию за год квадратных метров. К слову, в лидерах по темпам строительства Иркутский район. В расчете на тысячу жителей здесь возвели 4 215,3 квадратных метров жилья. Это в восемь раз превышает областной уровень (530,9).

По данным за девять месяцев 2022 года Иркутская область заняла перво место в рейтинге по объему строительных работ среди регионов Сибири. На территории региона выполнялась четверть строек всего СФО.

Напомним, жители Усть-Илимска вновь записали видеообращение главе Следкома России Александру Бастрыкину с просьбой сохранить городские скоростные трамваи. Они пожаловались на то, что идея создать новый автобусный маршрут их не устраивает.