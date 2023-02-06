Директора фирмы-подрядчика обвиняют в мошенничестве при исполнении контракта в Братске Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Директор компании-подрядчика стал обвиняемым по делу о мошенничестве в крупном размере в Братске. По версии следствия, в декабре 2020 года МБУ «Дорожная служба города Братска» заключила с коммерческой фирмой муниципальный контракт на оказание услуг по перемещению и утилизации трупов погибших на улицах города бездомных животных. В 2021 году фирма не выполнила свои обязательства в полном объеме и, чтобы скрыть это, подделала отчетные документы. Так ею незаконно были получены свыше 600 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

- Следователями СК при содействии сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Братское» проведены необходимые следственные действия, - отметили в ведомстве.

Подозреваемый в настоящее время находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

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