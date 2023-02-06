5 февраля житель Иркутского района погиб на пожаре, спасая свой автомобиль Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В садоводстве «Багульник» Иркутского района на пожаре погиб мужчина при попытке спасти из гаража свой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

-На телефон 101 позвонили соседи-очевидцы. Они заметили, что горят надворные постройки и дачный дом, - говорят в МЧС.

В ведомстве рассказали, что к месту происшествия выехали четыре пожарных расчета из областного центра. К моменту приезда специалистов горели дом, гараж и баня.

Из-за плотной застройки огонь повредил строения и на соседнем участке. Пожар удалось ликвидировать спустя два часа. Уже утром при разборе завалов в гараже нашли погибшего мужчину 1976 года рождения.

По данным дознавателей, очагом пожара стала баня. Как выяснилось позднее, соседи увидели пожар и стали будить спящего в доме хозяина. Он решил зайти в горящий гараж, чтобы спасти свой автомобиль.

У экспертов испытательной пожарной лаборатории МЧС России на данный момент основная версия возникновения пожара – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления.