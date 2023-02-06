В 2023 году до восьми увеличится количество коек в медсанчати ИАПО Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Как стало известно "КП-Иркутск", в регионе в медсанчасти ИАПО увеличат до восьми количество коек для проведения гемодиализав 2023 году. На эти цели из областной казны выделили около двух миллионов рублей.

- Процедура диализа жизненно необходима для пациентов с почечной недостаточностью. Сейчас заместительную почечную терапию в медсанчасти ИАПО получают более ста человек ежегодно, - поясняют власти.

После увеличения коечного фонда эту процедуру смогут проходить порядка 400 пациентов.

В планах медучреждения также увеличить коечный фонд для пациентов, имеющих неврологические патологии. Должны увеличить и количество коек дневного стационара.

Сейчас в медсанчасти ИАПО обслуживают свыше 44 тысяч взрослых и около 13,8 тысячи детей. Здесь есть взрослая и детская поликлиники, женская консультация, стационар, родильный дом.