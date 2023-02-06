Жительница Шелехова свыше 80 раз расплатилась в магазинах найденной у супермаркета кредиткой Фото: Даниил ОПАРИН

Многие хотя бы раз, но сталкивались с потерей банковской карты. Однако не все, кто их в результате находит, поступает честно и относит потеряшку в банк. Так и жительница Шелехова свыше 80 раз расплатилась в магазинах найденной у супермаркета кредиткой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Все произошло в декабре 2022 года. Владелец карточки, житель из Слюдянки, отмечал приближающиеся праздники в гостях у друзей. Только через неделю он узнал о том, что с его карты во всю списываются деньги, - говорят в ведомстве.

В январе мужчина обратился в отделение полиции, где и рассказал, что таким образом лишился 60 тысяч рублей. Как выяснилось, к этому причастна 40-летняя жительница. Она нашла банковскую карту у входа в супермаркет. Всего за два дня женщина расплатилась этой кредитной картой более чем в 30 магазина.

За чужой счет она совершила 83 покупки. Среди них и бытовая химия, и косметика, и даже автозапчасти.

Сейчас жительница уже задержана.