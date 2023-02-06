До конца 2023 года в областном центре разработают учебник по «Иркутсковедению» Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске решили разработать учебник по «Иркутсковедению». В этой работе принимают участие члены регионального отделения Всероссийской общественной организации «Российское военно-историческое общество». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Как показывает практика, многие не знают историю родного города, своей малой родины. Здесь существенно помогает предмет «Иркутсковедение», который факультативно преподают в общеобразовательных учреждениях областного центра, - рассказал исполнительный директор общества Александр Ануфриев.

Он также выразил надежду, что после утверждения учебника на федеральном уровне, предмет станет обязательным для изучения. Школьники смогут по нему заниматься уже в 2024 году, говорит Ануфриев.

Если смотреть на перспективу, то предполагается, что уроки «Иркутсковедения» будут проводить в музеях города в формате прогулок по знаменательным местам.

Помимо разработки самого учебника будут созданы методологическая литература и рабочие тетради. Весь пакет документов будут утверждать в Министерстве просвещения Российской Федерации.