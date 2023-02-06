В Иркутской области полиция выявила контрабанду леса на 283 миллиона рублей. Фото: ГУ МВД России

В Восточной Сибири полицейские выявили контрабанду леса на сотни миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- Выявлены факты контрабанды лесоматериалов. Задержан один из предполагаемых лидеров организованной группы, которая занималась незаконным экспортом стратегически важного ресурса, - прокомментировала Ирина Волк.

С ее слов, злоумышленники с января 2016 по июнь 2018 года приобретали в Иркутской области заготовленную древесину. Таможенникам они предоставляли подложные документы о происхождении древесины.

После прохождения контроля пиломатериалы поставлялись в одно из государств Восточной Азии по контракту. Таким образом, удалось вывезти свыше 49 тысяч кубометров древесины. Ущерб оценивается в 283 миллиона рублей.

По местам жительства этой группы злоумышленников провели обыски. Изъяты документация, компьютерная техника, средства связи, носители информации.

Теперь по этому факту заведено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу.