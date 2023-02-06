90 лифтов заменят в многоквартирных домах Иркутска в 2023 году Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

За счет денег областного Фонда капремонта многоквартирных домов в 2023 году в Иркутске планируют установить 90 новых лифтов в 47 жилых домах. На эти цели в бюджете заложено 200 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Замене подлежат подъемные кабины и механизмы, срок эксплуатации которых превысил 25 лет. Также жилой дом должен стоять в краткосрочном плане на выполнение таких работ, - рассказали в администрации.

Уточняется, что на данный момент работы выполнены в 19 многоквартирных домах. В том числе речь идет о домах на улицах Розы Люксембург, Костычева, Цимлянская, Боткина, Трудовая, на бульваре Постышева, в микрорайонах Первомайский, Университетский и Зелёный. В совокупности уже установлено 39 лифтов.

В администрации также рассказали, что за текущий год в Иркутске проведут ремонтные работы в 183 домах. Общая стоимость работ оценивается в 700 миллионов рублей. За счет этих средств будут приводить в порядок подвальные помещения, менять лифты и внутридомовые инженерные системы, обновлять фасады, ремонтировать крыши. Перечень работ в каждом жилом объекте индивидуален.