21 февраля в Иркутске состоится традиционный Сагаалганай Ехор Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Центр культуры коренных народов Прибайкалья приглашает жителей для участия в в праздновании Сагаалгана. Об этом сообщает пресс-служба центра.

-19 февраля пройдут обряды очищения, проводимые накануне начала Белого месяца. Местная религиозная организации шаманов “Байкал” проведет обряд в Иркутске на улице Ипподромной, 27, - рассказали в в пресс-службе.

Также сообщается, что 21 февраля состоится онлайн-конкурс благопожеланий на бурятском языке «Амаршалнаб буряадаа”. Для участия в нем снимите оригинальное видеопоздравление или традиционное семейное благопожелание. Его нужно опубликовать в социальных сетях.

В этот же день в 16:00 пройдет традиционный флешмоб «Сагаалганай Ехор». Кульминацией праздника станет общий ехор, в нем смогут принять участие все.

Мероприятие пройдет на площади перед Дворцом Спорта “Труд”.