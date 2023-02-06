21 февраля в Иркутске состоится традиционный Сагаалганай Ехор
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Центр культуры коренных народов Прибайкалья приглашает жителей для участия в в праздновании Сагаалгана. Об этом сообщает пресс-служба центра.
-19 февраля пройдут обряды очищения, проводимые накануне начала Белого месяца. Местная религиозная организации шаманов “Байкал” проведет обряд в Иркутске на улице Ипподромной, 27, - рассказали в в пресс-службе.
Также сообщается, что 21 февраля состоится онлайн-конкурс благопожеланий на бурятском языке «Амаршалнаб буряадаа”. Для участия в нем снимите оригинальное видеопоздравление или традиционное семейное благопожелание. Его нужно опубликовать в социальных сетях.
В этот же день в 16:00 пройдет традиционный флешмоб «Сагаалганай Ехор». Кульминацией праздника станет общий ехор, в нем смогут принять участие все.
Мероприятие пройдет на площади перед Дворцом Спорта “Труд”.