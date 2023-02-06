Новую школу искусств планируют построить в Иркутске

Для школы искусство №10 построят новое здание в Иркутске. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Строительство нового здания для школы искусств №10 обсудил во время визита в образовательное учреждение мэр Иркутска Руслан Болотов. Глава областного центра побывал в тех помещениях, где сегодня занимаются воспитанники школы: для этого приспособлены кабинеты в общежитии и пристрое на улице Банзарова и в бывшем кинотеатре «Орион» на улице Рябикова.

– Школа искусств основана в 1991 году, - рассказала заместитель директора ДШИ № 10 Ирина Кубышкова. - Это единственное учреждение в Иркутске, где существует сразу 4 отделения: хореографическое, музыкальное, театральное и художественное. Сейчас у нас обучается 380 детей от 7 до 17 лет. Наши учащиеся на протяжении многих лет являются лауреатами и дипломантами всероссийских, международных фестивалей, конкурсов, выставок, а также обладателями стипендии мэра Иркутска.

Руслан Болотов поручил начать проектирование нового здания, которое соберёт всех учеников под одной крышей. Место для него уже выбрано – это расположенный вдоль бульвара Рябикова земельный участок, частично занятый бывшим кинотеатром “Орион".

– Помещения, в которых находится школа искусств, достаточно старые. Необходимо создавать комфортные условия для занятий. Вопрос с земельным участком для строительства нового здания решен. Сейчас необходимо подготовить проектно-сметную документацию, – отметил Руслан Болотов. – В 2022 году Иркутск впервые принял участие в национальном проекте «Культура». В его рамках школа искусств № 10 получила 34 новых музыкальных инструмента, муфельную печь и учебные пособия. Такого масштабного обновления в учреждении еще никогда не было. Для ребят и педагогов это возможность развиваться и достигать новых целей. Со своей стороны будем их поддерживать.

За счёт участия в федеральных проектах “Демография” и “Образования” в прошлом году в Иркутске построили несколько социальных объектов: детский сад в микрорайоне Лесной и учебный блок начальных классов школы № 14. Капитально отремонтирован корпус в гимназии № 1. Завершается строительство нового детского сада в Ново-Ленино и реконструкция бывшего кинотеатра «Марат».