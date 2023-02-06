«Самое сложное - выбрать квартиру по душе»: сотрудники Эн+ о корпоративной ипотеке

Третий год в Эн+ действует программа корпоративного ипотечного кредитования. За это время возможностью приобрести жилье воспользовались 284 сотрудника, и еще несколько десятков готовят документы. Так, компания, основанная Олегом Дерипаской, помогает своим сотрудникам: ипотечная программа - часть социальной стратегии по улучшению уровня жизни работающих в Эн+ людей и содействию развития регионов, где работает холдинг.

Корпоративная жилищная программа постоянно расширяется и дорабатывается. Так, в 2022 году к проекту присоединились Иркутская энергосбытовая компания, дочерние предприятия Байкальской энергетической компании, учетно-сервисный центр «ЕвроСибэнерго» и торговый дом «ЕвроСибэнерго». Более того, теперь сотрудники этих и других предприятий холдинга могут приобрести не только квартиру в новостройке, но и на рынке вторичного жилья, и частный дом. Еще один инструмент поддержки - финансирование уже имеющихся ипотечных кредитов.

Свои жилищные условия улучшили уже 183 семьи: куплено 128 квартир, 2 дома и на более выгодных условиях рефинансировано 53 действующие ипотеки. Об участии в программе рассказал инженер-инспектор «Иркутскэнергосбыта» Федор Мутин.

- Так получилось, что я воспользовался корпоративной ипотечной программой одним из первых среди коллег, - рассказал Федор Мутин. - Необходимость купить жилье назрела давно, поэтому следил за рынком. В Иркутске средняя стоимость квадратного метра жилья - 100 - 120 тысяч рублей, а процентная ставка может достигать 15%! Поэтому как только появилась возможность подать заявку, я сразу это сделал. Причем оказалось, что сложнее было не получить одобрение, а выбрать подходящую квартиру: нашли устроивший нас вариант на вторичном рынке - двухкомнатную, с ипотекой на 10 лет под 9,5% годовых. Впереди ремонт и обустройство на новом месте.

Условия участия в программе корпоративной ипотеки простые: подать заявку на участие могут молодые сотрудники, проработавшие на предприятиях Эн+ от одного года. Для более опытных работников стаж должен составлять не менее трех лет. Участники программы могут оформить ипотечный кредит на льготных условиях на 10, 15 или 20 лет при ставке в 9,5% годовых. Причем ипотеку можно получить без первоначального взноса, а компания оплачивает до 50% от суммы ежемесячного платежа.