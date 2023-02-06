Спикер Думы Иркутска Евгений Стекачев предложил не повышать арендную плату для общественных организаций

Председатель иркутской Думы Евгений Стекачев предложил поддержать общественников. Фото: Дума Иркутска

Председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев предложил приостановить действие некоторых норм Порядка передачи в аренду муниципальных помещений. Это решение было согласовано с мэром города Русланом Болотовым.

Дело в том, что в конце прошлого года Дума приняла решение об изменении ставки оплаты для социально ориентированных некоммерческих организаций с 10 до 25% от стоимости арендной платы. Причина - существенный дефицит помещений и выявленные факты нецелевого их использования.

– К нам в Думу города Иркутска поступили обращения от социально ориентированных некоммерческих организаций. Они испытывают сложности в связи с тем, что арендные ставки повысились. Но уже подготовлен проект решения Думы. Он вернет ставки, которые действовали в 2022 году – 10% от размера арендной платы, – подчеркнул Евгений Стекачев.

Уже в ноябре депутаты городской Думы говорили о том, что подобные ставки потребуют пересмотра, если окажутся не под силу общественникам.

– До 1 января 2024 года для социально ориентированных некоммерческих организаций будут установлены «каникулы», то есть сохранится ранее действующая ставка по арендной плате, а также не применяются нормы о критериях оценки, – пояснил Евгений Стекачев.

При этом арендная плата может быть полностью компенсирована из городского бюджета, если организация представляет все документы, отчетность и заявляется на соответствующую меру поддержки. За счет субсидий организация вправе осуществлять расходы, связанные с арендными платежами, коммунальными услугами, страхованием помещений и так далее, расходы по которым не должны превышать 45% от суммы полученной субсидии.