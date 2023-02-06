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НовостиОбщество6 февраля 2023 10:48

Спикер Думы Иркутска Евгений Стекачев предложил не повышать арендную плату для общественных организаций

Так поддержат социально ориентированные объединения
Надежда ИВАНОВА
Председатель иркутской Думы Евгений Стекачев предложил поддержать общественников.

Председатель иркутской Думы Евгений Стекачев предложил поддержать общественников.

Фото: Дума Иркутска

Председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев предложил приостановить действие некоторых норм Порядка передачи в аренду муниципальных помещений. Это решение было согласовано с мэром города Русланом Болотовым.

Дело в том, что в конце прошлого года Дума приняла решение об изменении ставки оплаты для социально ориентированных некоммерческих организаций с 10 до 25% от стоимости арендной платы. Причина - существенный дефицит помещений и выявленные факты нецелевого их использования.

– К нам в Думу города Иркутска поступили обращения от социально ориентированных некоммерческих организаций. Они испытывают сложности в связи с тем, что арендные ставки повысились. Но уже подготовлен проект решения Думы. Он вернет ставки, которые действовали в 2022 году – 10% от размера арендной платы, – подчеркнул Евгений Стекачев.

Уже в ноябре депутаты городской Думы говорили о том, что подобные ставки потребуют пересмотра, если окажутся не под силу общественникам.

– До 1 января 2024 года для социально ориентированных некоммерческих организаций будут установлены «каникулы», то есть сохранится ранее действующая ставка по арендной плате, а также не применяются нормы о критериях оценки, – пояснил Евгений Стекачев.

При этом арендная плата может быть полностью компенсирована из городского бюджета, если организация представляет все документы, отчетность и заявляется на соответствующую меру поддержки. За счет субсидий организация вправе осуществлять расходы, связанные с арендными платежами, коммунальными услугами, страхованием помещений и так далее, расходы по которым не должны превышать 45% от суммы полученной субсидии.