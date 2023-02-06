В Иркутске усилили очистку крыш и козырьков многоквартирных домов Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Перед весной нужно усилить контроль за уборкой снега с кровель многоквартирных домов и козырьков подъездов. Соответствующее поручение дал первый заместитель мэра Иркутска Андрей Южаков.

-Наша главная задача – обеспечить безопасность жителей и сохранность их имущества. При выполнении работ важно заранее предупреждать жильцов, огораживать площадку сигнальными лентами, - сказал Южаков.

Он добавил, что управляющие организации должны также оперативно реагировать на сообщения от жителей и устранять их замечания. Комитеты по управлению округами должны будут контролировать ситуацию в ежедневном режиме.

Отметим, что уборку проводят как вручную, так и с помощью специализированной техники. С начала года от снега и наледи очищены скатные крыши и козырьки на 395 многоквартирных жилых домах.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что 90 лифтов заменят в многоквартирных домах Иркутска в 2023 году