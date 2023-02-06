Более двух тысяч жителей Иркутска записались на курсы проекта «Активное долголетие» Фото: Олег РУКАВИЦЫН

2300 иркутян старшего возраста поучаствуют в занятиях проекта администрации города «Активное долголетие». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Записаться на проект можно было с 1 по 3 февраля. Больше всего иркутян – 457 решили изучать возможности смартфона и компьютера на курсах «Бабушка-онлайн». На втором месте по популярности занятия фитнесом, на них записались 418 человек. Стоит отметить активность мужчин. Они будут посещать занятия по танцам и фитнесу, курсы иностранных языков, - говорит начальник управления реализации общественных инициатив аппарата администрации Александра Егорова.

В целом же, есть несколько видов занятий: «Бабушка-онлайн», «Бабушка-фитнес», «Бабушка-полиглот», «Бабушка-гламур», «Танцующий город».

Кроме этого, у пожилых людей есть возможность посетить «Театральное искусство» и «Рисунок с нуля».

Всех участников разделили на два потока, а занятия для них проведут с февраля по май. Перед началом курсов каждого, кто записался, предупредят по телефону.

Отметим, что занятия проводятся бесплатно для всех желающих, старше 55 лет и имеющих регистрацию на территории Иркутска.