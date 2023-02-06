Житель Черемхово может попасть в колонию на 4 года из-за кражи кошелька у пенсионерки Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Черемхово полицейские по горячим следам задержали мужчину, который ограбил пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в своих социальных сетях.

- В дежурную часть обратилась местная жительница, которая сообщила, что в подъезде неизвестный похитил у нее кошелек с деньгами, - рассказали в ведомстве.

По словам женщины, она зашла в подъезд, подошла к квартире и начинала открывать дверь. В этот момент неизвестный мужчина открыто похитил у нее кошелек. Оперативники изучили записи с камер и смогли установить личность преступника.

Спустя время участковый смог задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый 54-летний местный житель.

В результате заведено уголовное дело. Мужчине теперь грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.