В Иркутской области началось обучение парашютистов для тушения лесных пожаров Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Как стало известно "КП-Иркутск", 6 февраля в ОГАУ «Иркутская база авиационной и наземной охраны лесов» начали обучать 25 парашютистов. В числе курсантов как те, кто уже имеет опыт тушения лесных пожаров, так и новички, которые только прошли службу в воздушно-десантных войсках.

- Сейчас курсанты проходят теоретический курс, он организован в дистанционном режиме. Им предстоит изучение методов и способов борьбы с лесными пожарами, тактики тушения, техники безопасности, основ выживания и ориентирования в лесу, а также знакомство со специальной дисциплиной – десантирование с парашютом, - рассказал директор ОГАУ ««Иркутская база авиационной и наземной охраны лесов» Анатолий Сучков.

С его слов, первая практическая тренировка на базе аэродрома в Чунском районе состоится 20 февраля. Обучение парашютистов проводится под руководством заместителя начальника полетной службы Александра Антипина.

К пожароопасному сезону 2023 года численность парашютно-десантной пожарной службы в регионе должна составить 440 человек. Полностью укомплектовать штат планируется до 24 февраля. До начала сезона обучение пройдут 80 парашютистов-пожарных, еще 360 человек обучат по программе «десантник-пожарный».