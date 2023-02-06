Фестиваль "Снегомэн" стартует в Байкальске с 8 февраля.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Совсем скоро в Байкальске стартует фестиваль белого творчества "Снегомэн". Об этом организаторы мероприятия сообщают на своем сайте.
- Фестиваль будет проходить с 8 по 12 февраля. На каждый из дней запланирована своя программа. Например, 8 февраля участников ждет открытие мастерской белого творчества на городской Набережной, а 9 февраля - начало работы конкурсной программы фестиваля, - сказали организаторы.
Так, во дворах и скверах города из заранее заготовленных форм и сугробов участники фестиваля создают снежные фигуры-следы Снегомэна.
11 февраля запланировано шествие по Байкальску в карнавальных костюмах.
Желающим поучаствовать в конкурсе рекомендуют тепло одеться, прихватить лопату для снега, стамеску и шпатель, позаботиться о бутербродах и питье в термосах.
Что касается костюмов, то приветствуются авторские сценические образы.