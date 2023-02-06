Фестиваль "Снегомэн" стартует в Байкальске с 8 февраля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Совсем скоро в Байкальске стартует фестиваль белого творчества "Снегомэн". Об этом организаторы мероприятия сообщают на своем сайте.

- Фестиваль будет проходить с 8 по 12 февраля. На каждый из дней запланирована своя программа. Например, 8 февраля участников ждет открытие мастерской белого творчества на городской Набережной, а 9 февраля - начало работы конкурсной программы фестиваля, - сказали организаторы.

Так, во дворах и скверах города из заранее заготовленных форм и сугробов участники фестиваля создают снежные фигуры-следы Снегомэна.

11 февраля запланировано шествие по Байкальску в карнавальных костюмах.

Желающим поучаствовать в конкурсе рекомендуют тепло одеться, прихватить лопату для снега, стамеску и шпатель, позаботиться о бутербродах и питье в термосах.

Что касается костюмов, то приветствуются авторские сценические образы.