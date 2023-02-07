Погода в Иркутске 7 февраля 2023: прогноз синоптиков

Погода в Иркутске 7 февраля 2023: какой прогноз дают синоптики
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Погода в Иркутске 7 февраля 2023 будет временами немного ветреной. Метеорологи говорят, что скорость ветра составит 1-6 м/с. Но все же ожидается теплый день, воздух прогреется до -7…-9 градусов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском Гидрометцентре.
- Погода в Иркутске 7 февраля 2023 также предполагается с переменной облачностью, существенных осадков во вторник не прогнозируем, - говорят специалисты.
Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – 730 миллиметров ртутного столба. Кстати, самое теплое 7 февраля было в 2009 году, тогда температура была плюсовой, +2. А самым холодным этот день оказался в 2006-м, приморозило до -36.
Погода в Иркутской области 7 февраля также ожидается с переменной облачностью, выпадет небольшой снег. Ветер дует в регионе западной четверти со скоростью 5-10 м/с. Днем столбики уличных термометров покажут -6…-11, местами до -16…-21. На севере Катангского района показатели как обычно ниже, там до -25…-30 градусов.
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