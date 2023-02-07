Регистрация участников Лыжни России продлится в Иркутске до 10 февраля Фото: Андрей АБРАМОВ

В Иркутске в Ресурсно-методическом центре развития физической культуры и спорта Иркутской области работает мандатная комиссия, которая занимается регистрацией участников Лыжни России. Записаться на массовую гонку можно будет до 10 февраля включительно. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе министерства спорта региона.

- Часы работы мандатной комиссии – с 10.00 до 17.00, - уточнили специалисты. – Все желающие зарегистрироваться должны принести с собой необходимые документы – это паспорт или свидетельство о рождении и справку-допуск от врача.

Кстати, если не успеете подойти заранее и получить номер участника, сделать это можно будет в день гонки – в течение двух часов с 9 до 11 регистрация участников также будет проходить на месте центрального старта. Напомним, Лыжня России в 2023 году намечена на 11 февраля. Синоптики Гидрометцентра обещают в этот день -11 градусов, небольшой кратковременный снег и ветер до 1 м/с.

КОНКРЕТНО

Куда идти, чтобы зарегистрироваться для участия в Лыжне России

- мандатная комиссия работает по адресу

Иркутск, ул. Поленова, 18