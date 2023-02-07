10 тысяч рублей штрафа выплатит девушка за нападение на полицейского в Иркутске Фото: Олег ЗОЛОТО

Свердловский районный суд обязал иркутянку выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей за применение насилия в отношении полицейского, не опасного для жизни и здоровья. Конфликт произошел в ноябре прошлого года. В дежурную часть города поступило сообщение о нападении на автозаправку. Приехав по адресу, правоохранители застали компанию молодых людей – двух парней и двух девушек. Их попросили оставаться в помещении, пока не будут установлены детали произошедшего. Об этом сообщают в пресс-службе суда.

- На указанное законное требование сотрудника полиции одна из девушек ответила отказом и попыталась покинуть помещение, - рассказали в суде. - Сотрудники полиции ее предупредили о возможном применении к ней физической силы и специальных средств в случае неподчинения его законным требованиям как представителя власти, вновь потребовал оставаться на месте до выяснения обстоятельств происшествия.

Однако сибирячка не планировала слушать людей в форме. Она толкнула полицейского, а затем ударила и поцарапала его ногтями. Несмотря на то, что мужчина не пострадал, иркутянке пришлось ответить по всей строгости закона. Суд признал ее виновной.

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