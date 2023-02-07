Повышение стоимости проезда в маршрутках Иркутска объявил перевозчик с 10 марта Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жителей столицы Приангарья вновь предупреждают об изменении тарифов в общественном транспорте. Повышение стоимости проезда в маршрутках Иркутска объявил перевозчик, обслуживающий два муниципальных маршрута № 4к «Ц.Рынок – пр.Рабочее – Копай – Аэропорт» и № 27 «м/р Топкинский — Ц.Рынок – м/р Топкинский». Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

Повышение стоимости проезда в маршрутках Иркутска

- Тариф на проезд будет изменен с 10 марта 2023 года, - отметили в мэрии.

Повышение стоимости проезда в маршрутках Иркутска традиционно составит 5 рублей. Цена одной поездки составит 30 рублей до 20:00 часов и 35 рублей после 20:00 часов.

Напомним, с 13 января до 30 рублей днем и 35 рублей после 20:00 подорожали билеты на маршрутах № 10 (Ново-Ленино - завод нерудных материалов), 13 (Ново-Ленино - центр) и 30 (Центральный рынок - Ново-Ленино).

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