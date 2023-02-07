Незаконно построенную беседку с шашлыком снесли в Листвянке. Фото: служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области

Руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова приехала в поселок Листвянка с проверкой. Ранее сибиряки пожаловались на стихийную торговлю шашлыком, сообщают в пресс-службе ведомства.

- По итогам выезда установлено, что незаконно построенная беседка снесена и несанкционированная продажа шашлыков на этом месте больше не осуществляется, - поделились специалисты.

Во время рабочей поездки был поднят вопрос о необходимости актуализировать схему размещения ларьков в Листвянке, так как действующая - устарела. Было предложено организовать ярмарку в поселке Большая Речка. Кроме того, согласно поручению Минпромторга России, киоски с продуктами местных товаропроизводителей должны быть расположены возле торговых центров.

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