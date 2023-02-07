Полицейские работают на месте смертельной аварии в Черемховском районе

74-летний водитель «Нивы» погиб в ДТП в Черемховском районе 7 февраля Фото: ВС ЛУ МВД России на транспорте

Смертельное ДТП произошло утром 7 февраля в Черемховском районе. По информации полиции, 74-летний водитель «Нивы» ехал в сторону деревни Топка, когда не справился с управлением и съехал с дороги. Машина перевернулась. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи, - рассказали в ведомстве.

Инспекторы ДПС продолжают работать на месте случившегося в районе села Парфеново. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины трагической аварии.

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