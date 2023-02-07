Больше 6 млн рублей направят на отлов бездомных собак в Иркутске в 2023 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Администрация Иркутска объявила аукцион на поиск подрядчика по отлову бездомных собак. За исполнение муниципального контракта, который будет действовать до конца 2023 года, готовы заплатить 6,7 миллионов рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

В настоящее время при работе с бродячими животными придерживаются принципа ОСВВ или отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск. Отловленных псов помещают в карантин, после чего они проходят вакцинацию против бешенства, стерилизацию, маркирование чипами и бирками. Части из них находят новых владельцев. Умерщвлять четвероногих строго запрещено. Исключением являются лишь неизлечимая болезнь или сильные страдания.

Напомним, в прошлом году в областном центре специалисты выловили больше 350 собак без хозяев. Жалобы на одиноких дворняг и стаи поступали из разных районов города. Зачастую людей пугала агрессия со стороны животных. Горожан настоятельно просят не оставлять своих питомцев на улице и не подкармливать бродячих псов, что лишь усугубляет ситуацию.

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