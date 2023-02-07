32 книжных памятника отреставрировали в Иркутской области в 2022 году Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

За 2022 год в Приангарье специалисты отреставрировали 32 книжных памятника. Право проводить такие работы с особо ценными изданиями получили 7 сотрудников библиотеки имени И. И. Молчанова-Сибирского. Для этого они прошли аттестацию Минкультуры России по программе «художник-реставратор переплетов». В настоящее время по всей стране насчитывается 44 таких эксперта.

- У наших коллег ушло больше года, чтобы пройти аттестацию», – рассказала директор библиотеки Лариса Сулейманова. - Теперь у них очень много работы. В библиотеке 821 издание, внесенное в Реестр книжных памятников России. Ежегодно планируется реставрировать не менее 30.

Ознакомиться с ценными и редкими книгами и документами можно в режиме онлайн. Необходимо лишь перейти по ссылке.

Напомним, 6 февраля в ОГАУ «Иркутская база авиационной и наземной охраны лесов» начали обучать 25 парашютистов. В настоящее время курсанты проходят курс теории. Им предстоит изучение методов и способов борьбы с лесными пожарами, тактики тушения, техники безопасности, основ выживания и ориентирования в лесу, а также знакомство с десантированием с парашютом.