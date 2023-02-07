Торговая сеть “Слата” объяснила, от чего зависят цены. Фото ООО «Маяк»

От чего зависят цены на товары, как они изменились в прошлом году и чего ждать в ближайшем будущем? Торговая сеть “Слата” отвечает на самые актуальные вопросы, касающиеся наших кошельков.

Главный фактор, который позволяет крупной торговой сети удерживать цены - возможность закупить “впрок”. Как объясняют специалисты коммерческого департамента Сергей Дорохов и Андрей Зудов, сеть может увеличить объем товаров от поставщиков по старым ценам. Но это получается не всегда. Иногда у поставщиков товаров просто нет, как было, например, весной 2022 года из-за большого ажиотажа. Не запасёшься скоропортящимися продуктами, да и место на складах ограничено, ведь там хранится 8000 видов товаров. И в то же время “Слата” умеет договариваться с поставщиками. Например, они не могут повышать цены в течение трех месяцев при вводе новинок или в периоды праздничных закупок. Если же повышения не избежать, сеть старается максимально долго сохранить текущую цену.

Ещё один важный инструмент поддержки покупательского спроса - акции и скидки. Специалисты отмечают: доля промо-товаров в сети “Слата” сейчас составляет почти 30%. Есть целый ряд категорий товаров, продажи которых по регулярным ценам сократились практически до нуля. Так, внимательные покупатели найдут множество “специальных цен” в плиточном шоколаде, который существенно подорожал из-за роста цен на какао-бобы. То же и с категорией «Чай и кофе»: доля промо на кофе в этом году достигла 96%, на чай - 98%.

В 2022 году многие иностранные товары подорожали из-за изменения курса валют. Специалисты дают прогнозы: в 2023 году продолжатся проблемы в международной логистике, которые вызывают рост стоимости доставки и, как следствие, рост стоимости товара. Ещё одна сложность - с международными расчетами. Однако и тут у торговой сети “Слата” есть хорошее предложение. Ведь собственный импорт сети на 95% представлен в так называемой первой ценовой категории, то есть по самым выгодным ценам. Стоит присмотреться к консервированным корнишонам, персикам и ананасам, чипсам, лапше и многим другим товарам.

- В целом мы предполагаем, что 2023 год должен быть стабильным, - считают специалисты коммерческого департамента “Слаты”. - Рост цен продолжится на уровне инфляции. Невозможно прогнозировать такой же хороший урожай овощей и фруктов, какой был в прошлом году, поэтому цены в этой категории могут измениться. Кроме того, с введением государством маркировок, таких как «Меркурий», «Честный знак» и других, увеличиваются затраты товаропроизводителей, что перекладывается в добавленную стоимость на итоговый товар.