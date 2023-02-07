Иркутск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ИркутскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ИркутскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 февраля 2023 6:43

Торговая сеть “Слата” объяснила, от чего зависят цены

"Слата" озвучила прогноз по ценам на продукты в Иркутске на 2023 год
Источник:kp.ru
Торговая сеть “Слата” объяснила, от чего зависят цены. Фото ООО «Маяк»

Торговая сеть “Слата” объяснила, от чего зависят цены. Фото ООО «Маяк»

От чего зависят цены на товары, как они изменились в прошлом году и чего ждать в ближайшем будущем? Торговая сеть “Слата” отвечает на самые актуальные вопросы, касающиеся наших кошельков.

Главный фактор, который позволяет крупной торговой сети удерживать цены - возможность закупить “впрок”. Как объясняют специалисты коммерческого департамента Сергей Дорохов и Андрей Зудов, сеть может увеличить объем товаров от поставщиков по старым ценам. Но это получается не всегда. Иногда у поставщиков товаров просто нет, как было, например, весной 2022 года из-за большого ажиотажа. Не запасёшься скоропортящимися продуктами, да и место на складах ограничено, ведь там хранится 8000 видов товаров. И в то же время “Слата” умеет договариваться с поставщиками. Например, они не могут повышать цены в течение трех месяцев при вводе новинок или в периоды праздничных закупок. Если же повышения не избежать, сеть старается максимально долго сохранить текущую цену.

Ещё один важный инструмент поддержки покупательского спроса - акции и скидки. Специалисты отмечают: доля промо-товаров в сети “Слата” сейчас составляет почти 30%. Есть целый ряд категорий товаров, продажи которых по регулярным ценам сократились практически до нуля. Так, внимательные покупатели найдут множество “специальных цен” в плиточном шоколаде, который существенно подорожал из-за роста цен на какао-бобы. То же и с категорией «Чай и кофе»: доля промо на кофе в этом году достигла 96%, на чай - 98%.

В 2022 году многие иностранные товары подорожали из-за изменения курса валют. Специалисты дают прогнозы: в 2023 году продолжатся проблемы в международной логистике, которые вызывают рост стоимости доставки и, как следствие, рост стоимости товара. Ещё одна сложность - с международными расчетами. Однако и тут у торговой сети “Слата” есть хорошее предложение. Ведь собственный импорт сети на 95% представлен в так называемой первой ценовой категории, то есть по самым выгодным ценам. Стоит присмотреться к консервированным корнишонам, персикам и ананасам, чипсам, лапше и многим другим товарам.

- В целом мы предполагаем, что 2023 год должен быть стабильным, - считают специалисты коммерческого департамента “Слаты”. - Рост цен продолжится на уровне инфляции. Невозможно прогнозировать такой же хороший урожай овощей и фруктов, какой был в прошлом году, поэтому цены в этой категории могут измениться. Кроме того, с введением государством маркировок, таких как «Меркурий», «Честный знак» и других, увеличиваются затраты товаропроизводителей, что перекладывается в добавленную стоимость на итоговый товар.