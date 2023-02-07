В Иркутской области 21 тысяча водителей нарушила скоростной режим за январь. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

Только за январь 2023 года в Иркутской области привлекли к ответственности за превышение скоростного режима 21 тысячу водителей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области. -Полицейские настоятельно рекомендуют автомобилистам выбирать скоростной режим в соответствии с имеющимися дорожными и метеорологическими условиями, чтобы контролировать свой автомобиль, - сказали в ведомстве.

Кроме этого, уточняется, что по этой причине на дорогах области произошло 36 ДТП. Как итог, погибло пять человек, а 40 - получили травмы.

Сотрудники ДПС напомнили, что в населенных пунктах допустима скорость не более 60 км/ч (если нет иных знаков), а в жилых зонах и на дворовых территориях – не более 20 км/ч.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Иркутской области полицейские применили табельное оружие для остановки автомобиля под управлением нетрезвого водителя.