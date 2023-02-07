В селе Урик Иркутского района открылась после капремонта средняя школа

ФОТО: предоставлено пресс-службой администрации Иркутского района.

В селе Урик Иркутского района после капитального ремонта 7 февраля открыли здание средней школы. К занятиям приступили около 600 учеников, которые ранее занимались в школах Грановщины и Усть-Куды.

Коллектив школы, родителей, школьников и жителей села поздравили министр образования Иркутской области Максим Парфёнов, Мэр Иркутского района Леонид Фролов, депутаты Законодательного собрания Иркутской области Наталья Дикусарова и Ирина Синцова, глава Уриковского МО Андрей Побережный, председатель Общественной палаты Наталья Минченок.

Капремонт школы осуществлен по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» за счет средств федерального, областного и районного бюджетов, в рамках партийного проекта «Единой России» по поручению Президента России Владимира Путина.

На эти цели было направлено около 80 млн рублей. Из них 14,6 млн рублей из федерального бюджета израсходовано на новое оборудование для кабинетов физики, математики, ОБЖ, биологии, географии, технологии и других предметов. Также на приобретение оборудования для средней и начальной Уриковской школы выделено 20 млн рублей из бюджета Иркутского района.

ФОТО: предоставлено пресс-службой администрации Иркутского района.

Максим Парфёнов подчеркнул, что администрация Иркутского района выполнила поручение губернатора и провела ремонт в сжатые сроки с хорошим качеством.

- Я благодарен всем, кто причастен к этому событию, - отметил Леонид Фролов. – Большую поддержку мы получили от губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, министерства образования и депутатов Законодательного собрания. Огромное спасибо коллективу школы и родителям, которые осуществляли общественный контроль. Капитальный ремонт в школах района будет продолжен.

Экскурсию по школе для гостей и родителей провела ученица 11 класса Алина Матвеева. Она рассказала, что в школе сформировано 6 тематических зон, каждая имею свою концепцию. Это пространства для творчества и иных школьных инициатив. Например, в планах создание культурно-образовательного центра, посвященного декабристам.