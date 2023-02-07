В Иркутске стройфирма погасила 2,2 миллиона рублей долгов по зарплате Фото: Даниил ОПАРИН

В Иркутской области после вмешательства прокуратуры перед работниками строительной организации погашены долги по заработной плате на сумму 2,2 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

- По данным ведомства, перед 44 работниками строительной организации Свердловского района Иркутска с августа по ноябрь 2022 года сформировалась задолженность по заработной плате в размере более 2,2 миллиона рублей, - сказали в ведомстве.

Руководитель организации получила представление от прокуратуры. Кроме этого, заведено дело об административном правонарушении. Дело было направлено в суд.

После прокурорского вмешательства задолженность по оплате труда перед работниками предприятия полностью погашена.

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