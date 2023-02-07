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НовостиОбщество7 февраля 2023 10:48

Фестиваль "Ешь! Люби! Байкал!" пройдет в Иркутске в марте

Фестиваль будет длиться весь месяц
Елена СИНИЦА
Фестиваль "Ешь! Люби! Байкал!" пройдет в Иркутске в марте

Фестиваль "Ешь! Люби! Байкал!" пройдет в Иркутске в марте

Фото: Иван МАКЕЕВ

С 1 по 31 марта при поддержке администрации города Иркутска состоится гастрономический фестиваль «Ешь! Люби! Байкал!». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Шеф-повара ресторанов-участников разработают тематические дегустационные сеты, которые будут представлены гостям в рамках специального меню. Фестивальные предложения должны включать авторские блюда, в состав которых входят фермерские продукты, рыба, дичь, дикоросы, - рассказали в администрации.

Уточняется, что при приготовлении повара смогут использовать и традиционные, и современные кулинарные техники. В фестивале каждый повар сможет показать современную интерпретацию давно известных блюд или создать нечто новое.

Все желающие принять участие должны пройти регистрацию до 27 февраля.

Ранее сообщалось, что в Институте Земной коры прокомментировали образование становых трещин на Байкале.