Фестиваль "Ешь! Люби! Байкал!" пройдет в Иркутске в марте Фото: Иван МАКЕЕВ

С 1 по 31 марта при поддержке администрации города Иркутска состоится гастрономический фестиваль «Ешь! Люби! Байкал!». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Шеф-повара ресторанов-участников разработают тематические дегустационные сеты, которые будут представлены гостям в рамках специального меню. Фестивальные предложения должны включать авторские блюда, в состав которых входят фермерские продукты, рыба, дичь, дикоросы, - рассказали в администрации.

Уточняется, что при приготовлении повара смогут использовать и традиционные, и современные кулинарные техники. В фестивале каждый повар сможет показать современную интерпретацию давно известных блюд или создать нечто новое.

Все желающие принять участие должны пройти регистрацию до 27 февраля.

Ранее сообщалось, что в Институте Земной коры прокомментировали образование становых трещин на Байкале.