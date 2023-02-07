Единственная бесплатная секция по силовому спорту для особенных детей работает в Иркутске

Секция по пауэрлифтингу для детей с ментальными нарушениями работает в ФОК "Лидер". Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

На тренировке единственной в Иркутске бесплатной секции по пауэрлифтингу для детей с интеллектуальными нарушениями побывал мэр города Руслан Болотов. Занятия проходят в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер», расположенном на бульваре Рябикова, 48. С детьми работает Иван Петрик – мастер спорта по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, дипломированный тренер по адаптивной физкультуре. Зал оборудован всем необходимым для тренировок.

– У всех без исключения должна быть возможность заниматься спортом. На базе ФОКа “Лидер” так же организованы тренировки по адаптивному волейболу и флорболу для ребят с нарушениями слуха, занятия для людей с ограниченными возможностями здоровья проводились и в наших спортивных комплексах «Вымпел» и «Авиатор». Подобную работу будем продолжать и дальше, создавая необходимые для этого условия в городских спортивных центрах. Также напомню, что все дети участников СВО могут заниматься на безвозмездной основе в муниципальных учреждениях спорта, культуры и дополнительного образования, – подчеркнул Руслан Болотов.

Упорные тренировки приносят результат: воспитанники секции участвуют в разных соревнованиях и гордятся победами. Так, в прошлом году Всеволод Орлов стал призером регионального этапа Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады по пауэрлифтингу среди мужчин и получил второй юношеский разряд.

– На начальном этапе дети занимаются три раза в неделю по 90 минут, по выходным могут дополнительно посещать бассейн, – рассказал директор МКУ «Спортивная школа «Лидер» Дмитрий Эверт. – Всего на базе комплекса «Лидер» в настоящее время функционирует 6 дисциплин: кроме пауэрлифтинга – шахматы, шашки, плавание, фитнес-аэробика, бокс. На сегодня в спортивной школе занимаются 525 человек.

Кстати, в бассейне “Лидера” тоже созданы условия для тренировок пловцов с ограниченными возможностями, есть даже специальный подъемный механизм, облегчающий процесс погружения в воду.

Мэр Иркутска отметил, строительство новых спортивных объектов продолжается: сдан крытый каток в Пади Долгой, до конца года будет разработан проект катка на улице Ленской. Готовится к строительству комплексов с бассейнами в микрорайоне Зеленый и на улице Шахтерской, ФОКов с универсальными залами в микрорайонах Лесной и Топкинский.