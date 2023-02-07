Новая школа по ул. Ярославского в Иркутске готова на 60%

Новая школа по ул. Ярославского должна открыться уже в сентябре этого года. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

О ходе работ по строительству отдельного ученого блока школы №57 по улице Ярославского доложил мэру Иркутска Руслану Болотову председатель комитета по градостроительной политике Евгений Харитонов.

Строить новый блок начали осенью 2021 года по программе “Современная школа” в рамках национального проекта “Образование”. Планируется, что уже 1 сентября сюда придут ученики. Трехэтажное здание рассчитано на 500 детей и сейчас готовность объекта составляет 60%. На площадке работает более 80 человек и 5 единиц техники, имеются все необходимые материалы. Строители занимаются устройством инженерных сетей и коммуникаций, приступили к отделке учебных кабинетов, укладывают керамическую плитку по коридорам, устанавливают окна и двери. Завершен монтаж сетей наружного водоснабжения и водоотведения, тепловой сети и ливневой канализации.

– Объект строим по типовому проекту: аналогичный корпус начальной школы № 14 уже работает, – уточнил Руслан Болотов. - Такой же блок возводим на базе учреждения образования № 53. Ленинский округ сегодня активно развивается. Наряду со строительством нового жилья уделяем большое внимание созданию социальной инфраструктуры: готовим к открытию детский сад на 220 мест в 6-м микрорайоне, в плане – большая школа на улице Ярославского.

В Иркутске строится еще два учебных учреждения: учебный блок к школе № 75 на улице Академической и школа на улице Багратиона.