25 февраля жители Иркутска смогут поучаствовать в ледовом переходе «Байкальский лед 2023» Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

25 февраля состоится инклюзивный ледовый переход «Байкальский лед 2023». Порядка 150 взрослых и детей смогут преодолеть маршрут поселок Култук – город Слюдянка. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

-Таким способом мы хотим привлечь внимание к проблеме принятия людей с ограниченными возможностями в социуме. И дети, и взрослые могут быть успешными и принимать активное участие в жизни общества, – делятся организаторы.

Организатор меропприятия - Иркутская региональная общественная организация инвалидов «Лотос».

Мероприятие подразумевает образовательно-развлекательную программу. Например, инструкторы по туризму проведут мастер-классы по вязанию туристических узлов, а научные сотрудники расскажут о флоре и фауне Байкала.

Кроме этого, планируются игры с аниматорами и песни под гитару.

Присоединиться к участникам ледового перехода могут все желающие.