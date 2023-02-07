7 февраля в Урике Иркутского района открылась школа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как стало известно "КП-Иркутск", в поселке Урик Иркутского района после капитального ремонта открыли здание средней школы. Начиная с 7 февраля здесь приступили к учебе 500 школьников 5-11 классов.

- Ремонтные работы здесь велись с весны 2022 года. Этому зданию порядка 25 лет, требовалось отремонтировать фундамент, фасад, перекрытия, кровлю, стены и полы, - рассказали власти.

Помимо этого, были заменены оконные и дверные проемы, отремонтированы системы отопления и вентиляции, сделаны электромонтажные работы. Также проведен ремонт охранно-пожарной сигнализации, сетей связи, а также внутренняя отделка помещений. Отремонтировали входные группы.

За два года ремонта на эти цели потратили 80 миллионов рублей, при этом 58 миллионов - средства федеральной казны.

В частности, 14,6 миллиона рублей из этих средств израсходовано на новое оборудование для кабинетов физики, математики, ОБЖ, биологии, географии, технологии