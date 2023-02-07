7 февраля Минэнерго заявило о необходимости нового объекта генерации в Иркутской области. Фото: Минэрго РФ

Во вторник, 7 февраля, с рабочим визитом Иркутскую область посетил замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс. Он принял участие в совещании по поводу развития энергосистемы региона. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

-Тема, которая имеет существенное значение для развития Иркутской области и соседних территорий, – текущий рост электропотребления и нагрузки в целом по объединённой энергосистеме Сибири, по Юго-Восточной части региона, в том числе Иркутско-Черемховской промзоне, по Забайкалью, Бурятии, - прокомментировал Сниккарс.

По его словам, решением проблемы может стать проведение конкурса на строительство новой генерации. К июлю власти должны уточнить необходимый объём мощностей, границы территории, на которой может быть построен новый объект генерации.

Он обратил внимание, что важно выбрать оптимальный вариант.