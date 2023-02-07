33-летний житель Иркутского района попадет под суд за избиение знакомого Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутском районе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в покушении на убийство незнакомца. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР Иркутской области.

-По данным следствия, в августе прошлого года в Иркутском районе из-за конфликта подозреваемый жестоко избил незнакомого мужчину. Тот в результате получил перелом челюсти и сотрясение головного мозга, - рассказали в ведомстве.

Следователи изучили запись с камеры видеонаблюдения. На видео было отчетливо видно преступление. Мужчина ударил потерпевшего по голове руками и ногами. Когда мужчина потерял сознание, тот продолжал его избивать.

1 октября 2022 года подозреваемый задержали, в дальнейшем суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Иркутске стройфирма погасила 2,2 миллиона рублей долгов по зарплате.