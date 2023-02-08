Уголовное дело о превышении полномочий с ущербом в 50 млн рублей возбудили в Слюдянке Фото: Олег ЗОЛОТО

В Приангарье началось расследование уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий». Оно было возбуждено после проверки прокуратурой Слюдянского района соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд. Специалисты нашли нарушение, которое повлекло за собой ущерб в 50 миллионов рублей местному бюджету. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службах прокуратуры Иркутской области, регионального СК и УФСБ региона.

- Известно, что в 2019 году администрация Слюдянского района заключила муниципальный контракт с коммерческой организацией на выполнение работ по строительству школы в городе Слюдянка на 725 мест, - говорят следователи. – Общая сумма контракта составила 976 миллионов рублей.

Рабочие должны были возвести кирпичные перегородки в строящемся здании. Подрядчик также обещал провести электромонтажные работы и работы по обустройству полов, кровли. Согласно документам все эти требования по контракту были выполнены, но на деле все оказалось совсем по другому.

- В ходе прокурорской проверки выявлено, что оплаченные работы фактически подрядной организацией не выполнялись, - говорят в прокуратуре региона. – Ущерб составляет 50 миллионов рублей. Кроме того, нарушены права детей на получение образования.

Чиновник между тем подписал акт принятых работ. Деньги за их выполнение перевели подрядчику. Когда прокуроры это выяснили, отправили результаты своей проверки в Следственный комитет. Расследование уголовного дела началось. Уже проведены обыски.

- Следователями СК при взаимодействии с сотрудниками УФСБ проведены обыски в администрации муниципального образования, а также по месту жительства фигуранта уголовного дела и руководителя строительной организации, - поделились следователи. - Изъяты документы и предметы, интересующие следствие.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08