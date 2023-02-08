«Квадрат» жилья в новостройках в Иркутской области подорожал до 108,6 тысяч рублей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Средняя стоимость жилья на первичном рынке Приангарья в 4 квартале 2022 года составила 108 605 рублей за 1 кв. м общей площади. По сравнению с предыдущим кварталом цена выросла на 5,1%. Такие данные приводят специалисты Иркутскстата.

- Средняя цена жилья на вторичном рынке повысилась за квартал на 0,3% и составила 86 981 рубль за 1 кв. м общей площади, - отмечают эксперты.

Напомним, в Иркутской области продолжается рост жилищного строительства. Так, за 2022 год в регионе возвели 14 625 квартир, общая площадь которых составила 1,25 миллиона квадратных метров. Это на 4% по больше сравнению с результатом 2021 года.

Фото: Иркутскстат

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Там мамочка!»: сибиряк спас многодетную женщину и ее новорожденного ребенка из горящего дома в Черемхове. (подробности)

«Думала, переутомилась, оказалось – рак крови». Иркутянка 15 лет борется с неизлечимым заболеванием. (подробности)

Сгорела заживо, пока мать пила у соседей. Дело о гибели 4-месячной девочки в Бурятии взял на контроль глава СК Бастрыкин. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08