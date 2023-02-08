105 человек заболели коронавирусом в Иркутской области за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 8 февраля 2023 года, в Приангарье официально подтверждено 360 792 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки специалисты подтвердили этот диагноз у 105 жителей региона. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- С начала пандемии зарегистрировано 8877 летальных случаев, накануне из-за COVID-19 скончался один пациент, - отмечают в ведомстве. - Еще 951 (+1) летальный исход произошел от сопутствующих инфекции заболеваний.

Выздоровели 355 795 зараженных.

Чтобы снизить риски заражения сибиряков просят надевать маски в общественных местах, пользоваться средствами дезинфекции рук, вовремя прививаться и ревакцинироваться.