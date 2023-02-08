15 человек были спасены из горящей пятиэтажки в Усолье-Сибирском 8 февраля Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В ночь на 8 февраля в Усолье-Сибирском произошел пожар в пятиэтажке на улице Стопани. Жильцы позвонили по телефону 101 в 03:50 и рассказали, что горит соседская квартира. Хозяина в этот момент дома не было. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- По указанному адресу были направлены три пожарных расчета с автолестницей. На момент прибытия первого подразделения из квартиры на первом этаже шел дым, в подъезде наблюдалось задымление, - рассказали в ведомстве.

До прибытия спасателей 9 жильцов успели выбежать на улицу, еще 15 человек были эвакуированы сотрудниками МЧС.

Как позже выяснили специалисты, пламя начало распространяться под плинтусом из-за короткого замыкания проводки. В однокомнатной квартире вспыхнули пол и отделка стен. Пожарным удалось потушить открытый огонь за пару минут. Благодаря бдительности соседей жилье удалось спасти.