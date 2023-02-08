На общем собрании АМО обсудили работу депутатов ЗС и мэров Иркутской области

Совместная работа мэров с депутатами ЗС обсуждалась на общем собрании АМО.

В Иркутске на площадке Законодательного Собрания региона состоялось собрание Ассоциации муниципальных образований (АМО). На мероприятии обсуждали планы совместной работы мэров территорий и депутатов Законодательного Собрания.

- Часто депутаты принимают сторону Ассоциации муниципальных образований, мэров территорий. От имени депутатов благодарю региональное правительство и губернатора за диалог, который задают депутаты. Он всегда конструктивен, - сказал председатель областного парламента Александр Ведерников.

Спикер подчеркнул, что при подготовке областного бюджета на 2023 год было внесено более 30 депутатских поправок, которые явились результатом совместной работы с территориями. Так, до 1,5 млрд рублей увеличено финансирование ремонта зданий техникумов, колледжей и общежитий. В каждом муниципалитете будет отремонтировано по одному соцобъекту, которые не вошли в федеральные программы. Средства направят и на завершение строительства и капитальных ремонтов 30 объектов социальной сферы.

Глава Ассоциации Вадим Семенов, которого, кстати, на этом собрании переизбрали руководителем, добавил, что депутаты ЗС помогают решать сложные вопросы местного значения.