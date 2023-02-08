Заммэра Слюдянского района задержали за ущерб бюджету в Иркутской области Фото: Олег ЗОЛОТО

Заммэра Слюдянского района задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Его обвиняют в незаконной выплате подрядчику почти 53 миллионов рублей за фактически невыполненную работу по строительству школы. Муниципальный контракт на возведение объекта в Слюдянке был заключен со стройфирмой в 2019 году. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СКР по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Возбуждено уголовное дело в отношении вице-мэра - первого заместителя мэра муниципального образования Слюдянский район, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий"), - говорится в сообщении.

По местам жительства и работы чиновника, а также главы строительной фирмы, проведены обыски.

Напомним, ранее «КП»-Иркутск» сообщала, что мэра одного из муниципальных образований подозревают в превышении должностных полномочий. Также к краже бюджетных денег была установлена причастность директора строительной компании и должностных лиц мэрии. Речь идет о 1,5 млн рублей, которые были выделены на строительство сквера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Там мамочка!»: сибиряк спас многодетную женщину и ее новорожденного ребенка из горящего дома в Черемхове. (подробности)

«Думала, переутомилась, оказалось – рак крови». Иркутянка 15 лет борется с неизлечимым заболеванием. (подробности)

Сгорела заживо, пока мать пила у соседей. Дело о гибели 4-месячной девочки в Бурятии взял на контроль глава СК Бастрыкин. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08